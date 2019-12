COP25

A regulação do mercado global de licenças de emissão de dióxido de carbono deverá ser o ponto mais controverso das negociações internacionais na cimeira do clima da ONU, segundo fontes próximas do processo negocial ouvidas pela agência espanhola Efe.

Alguns países já estabeleceram "linhas vermelhas" no fim da primeira semana da 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, antes de começar o segmento de alto nível que decorrerá na próxima semana.

Muitas delegações esperam pela entrada em cena da União Europeia, contando que seja uma alavanca para conseguir arrancar posições mais ambiciosas de países que ainda não as declararam em relação aos esforços que estão dispostos a fazer para aplicar o Acordo de Paris sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa.