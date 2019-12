Actualidade

Os nadadores portugueses Alexis Santos (200 metros estilos) e Ana Catarina Monteiro (200 mariposa) foram hoje sétimos classificados nas finais das respetivas provas nos Europeus de piscina curta, que estão a decorrer em Glasgow, na Escócia.

Nos 200 estilos, o nadador do Sporting bateu o seu recorde pessoal, com o tempo de 1.54,25 minutos, sendo ainda assim quase quatro segundos mais lento do que o novo recordista europeu da distância em piscina curta, o grego Andreas Vazaios (1.50,85).

Na final, Alexis Santos, que tinha conseguido o oitavo melhor tempo das eliminatórias, melhorou a sua prestação ao ser sétimo.