COP25

A jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg abandonou, entre aplausos e gritos, a Marcha pelo Clima que está a decorrer em Madrid, por recomendação da polícia, devido à multidão que a impedia de continuar a andar.

A dada altura do percurso, junto ao Museu do Prado, a adolescente teve de parar devido ao aglomerado de pessoas que a queriam ver, incluindo jovens e famílias com crianças e acabou por abandonar o protesto, que reúne milhares de pessoas, num automóvel elétrico.

Junto ao veículo, a jovem pediu desculpas em inglês e disse que a polícia recomendou que abandonasse a marcha.