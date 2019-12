Actualidade

O presidente da Câmara de Vila do Corvo afirmou hoje que está honrado com a decisão do Presidente da República de passar a noite da passagem de ano na ilha do Corvo, nos Açores, garantindo que afetos não vão faltar.

"Tomei conhecimento com muito espanto, porque oficialmente não tinha nenhuma informação. É uma honra termos o Presidente da República, ainda para mais tratando-se do presidente dos afetos, como é chamado, e o Corvo é a ilha dos afetos, por isso tudo se conjuga para que as coisas possam correr bem", disse José Manuel Silva, presidente da Câmara da Vila do Corvo, em declarações à agência Lusa.

O autarca da ilha açoriana garante que tudo vai fazer para que a data fique na memória de Marcelo Rebelo de Sousa.