Actualidade

A circulação na linha azul do Metropolitano de Lisboa está interrompida entre as estações Colégio Militar e S. Sebastião, disse à Lusa fonte da empresa, referindo que se tratou de um incidente com um passageiro.

"A circulação na linha azul está interrompida entre as estações Colégio Militar e S. Sebastião desde as 19:37, devido a um incidente com um passageiro", disse fonte oficial da empresa, sem detalhar a natureza do incidente.

Segundo a mesma fonte, a empresa espera resolver a situação em breve.