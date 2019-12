Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou a semana em alta, com os investidores satisfeitos com o relatório sobre a situação do emprego nos EUA, que superou as expectativas, e um novo aumento na cotação do petróleo.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 1,22%, para os 28.015,706 pontos, o que o aproximou do seu nível recorde, atingido no final de novembro.

O tecnológico Nasdaq progrediu 1,00%, para as 8.656,53 unidades, e o alargado S&P500 avançou 0,91%, para as 3.145,91.