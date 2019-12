Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, apontou hoje a vitória nas autárquicas de 2021 como uma das três tarefas fundamentais que o partido tem pela frente, além de se "abrir à sociedade" e "fazer oposição ao Governo do PS".

"No ano de 2020 há três tarefas fundamentais a desempenhar. A mais importante que teremos de desempenhar é ganhar as eleições autárquicas. O resultado que viermos ter em 2021 vai ser fundamentalmente determinado pelo trabalho que vamos desenvolver em 2020", afirmou.

O líder social-democrata, que falava perante cerca de 500 militantes reunidos no jantar de Natal do PSD de Monção, no distrito de Viana do Castelo, referiu que o trabalho que o partido desenvolver próximo ano é "absolutamente nuclear".