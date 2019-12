Actualidade

O Ministro das Relações Exteriores brasileiro visitará na próxima semana Cabo Verde, Senegal, Nigéria e Angola, com o intuito de debater temas relacionados com a defesa, segurança, comércio e investimento, anunciou na sexta-feira o Governo do Brasil.

O ministro Ernesto Araújo iniciará a visita no próximo domingo, começando por Cabo Verde, onde jantará com autoridades daquele país africano, seguindo-se, na segunda-feira, uma reunião com o seu homólogo cabo-verdiano, o ministro Luís Filipe Tavares, informou o secretário de Negociações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e África brasileiro, Kenneth da Nóbrega.

Ainda em Cabo-Verde, o governante brasileiro tem agendada uma audiência privada com o primeiro-ministro cabo verdiano, Ulisses Correia e Silva.