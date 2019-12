Actualidade

A obra em curso na urgência do Hospital de São José, Lisboa, vai criar salas de espera distintas para doentes urgentes ou não urgentes, além de permitir que todas as especialidades da urgência fiquem concentradas no mesmo piso.

Correspondendo a um investimento de 1,2 milhões de euros, a obra na urgência do São José decorre desde maio e a estimativa é que esteja concluída durante o próximo mês de janeiro.

Carlos Rosa, engenheiro do Centro Hospitalar, explicou à agência Lusa que todos os trabalhos têm decorrido com a urgência em pleno funcionamento, o que exigiu um esforço acrescido para minimizar os incómodos para utentes e profissionais de saúde.