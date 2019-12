Actualidade

Cerca de 400 peças, umas novas outras antigas, fazem o presépio da Casa dos Manaias, que foi exposto esta semana em Ponta Delgada e para o qual alguns utentes daquele centro trabalharam todo o ano.

As peças feitas durante este ano são todas em barro e misturam-se com as que já vêm de outros "Natais" e são feitas dos mais variados materiais, dando-se primazia aos produtos naturais e recicláveis.

O presépio está exposto no edifício da antiga Livraria Gil, em Ponta Delgada, e pode ser visitado até 06 de janeiro.