Actualidade

A Ordem dos Médicos (OM) recebe mais solicitações para médicos portugueses irem trabalhar no estrangeiro do que pedidos de clínicos de outros países para exerceram em Portugal, disse à Lusa o bastonário Miguel Guimarães.

Miguel Guimarães falava à agência Lusa a propósito do aumento do número de médicos estrangeiros registados em Portugal, que atingiu em 2019 o valor mais elevado da última década, situando-se nos 4.192, mais 9,1% face a 2009.

"Estamos com as portas abertas para a Europa e para o resto do mundo e a circulação das pessoas, nomeadamente na União Europeia que é livre, permite que as pessoas vão trabalhando em sítios diferentes e nós temos médicos que têm optado por trabalhar em Portugal", afirmou o bastonário da OM.