O treinador do Moreirense garantiu hoje que vai apresentar domingo em Alvalade, frente ao Sporting, uma equipa "corajosa" e quer "trazer pontos", em encontro da 13.ª jornada da I liga portuguesa em futebol.

"Vamos ter um Moreirense confiante e a pôr em campo as suas ideias de jogo. Sabemos o que temos de fazer. Temos de ser uma equipa concentrada, rigorosa e corajosa. Se colocarmos em campo, desde o primeiro minuto, o que trabalhamos, estou certo de que temos todas as probabilidades de chegar ao fim e trazer pontos", disse Vítor Campelos.

O técnico dos minhotos não quis comentar o momento do Sporting, que perdeu na última jornada no reduto do Gil Vicente por 3-1, e rejeitou a ideia de que o clube de Alvalade esteja desgastado por ter jogado durante a semana para a Taça da Liga, também em Barcelos (triunfo por 2-0), preferindo lembrar que o Moreirense terá a oportunidade de fazer o sexto jogo a pontuar.