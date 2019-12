Actualidade

Os laureados com os Prémios Nobel da Física, da Química e da Economia assinalaram hoje, em Estocolmo, na Suécia, a necessidade de enfrentar as alterações climáticas, num período em que decorre a cimeira do clima da ONU.

Numa conferência de imprensa que antecede a entrega dos prémios, na próxima semana, os laureados das três áreas alertaram para a importância do assunto.

Didier Queloz, que partilhou o Nobel da Física pela descoberta do primeiro grande exoplaneta (a que chamaram 51 Pegasi B) em órbita de uma estrela como o Sol, criticou a ideia de que se pode evitar os efeitos das alterações climáticas com a saída do planeta.