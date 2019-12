COP25

A Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, assegurou hoje que "as alterações climáticas são a maior ameaça para os direitos humanos".

Bachelet, ex-presidente do Chile, intervinha na Cimeira Global Clima e Saúde, um encontro organizado pela Aliança Global Clima e Saúde, conjuntamente com a Organização Mundial de Saúde (OMS), que hoje se realiza na faculdade de Medicina da Universidade Complutenses de Madrid, no âmbito da Cimeira do Clima.

Michelle Bachelet esteve num debate com a responsável de saúde pública e ambiente da OMS, María Neira, e ambas fizeram um apelo mundial para que a saúde seja colocada no centro das consequências negativas da crise climática.