O treinador do Sporting assumiu hoje que Bruno Fernandes é "intocável" no conjunto de Alvalade, por ser um "fora de série", e desvalorizou as críticas que o médio faz à equipa dentro e fora das quatro linhas.

Ao comentar a competitividade interna do plantel dos 'leões', em Alcochete, na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Moreirense, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, Jorge Silas saiu em defesa do 'capitão' de equipa e referiu mesmo que "queria mais jogadores assim".

"Precisamos de mais jogadores participativos, que o futebol é mesmo assim. Eu, quando jogava, estava sempre a falar. O futebol é isto, não é não podermos ajudar o colega e criticar no bom sentido. Precisamos é de mais gente como o Bruno", elogiou o técnico dos 'verde e brancos'.