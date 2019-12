Actualidade

O Marítimo e o Santa Clara empataram hoje a dois golos, no dérbi insular da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando ambos o sexto encontro consecutivo sem vencer.

Daizen, aos quatro minutos, de grande penalidade, deu vantagem aos locais, João Afonso, aos 41, e Ukra, aos 61, concretizaram a reviravolta, mas, aos 90+7, o guarda-redes Marco selou a igualdade na própria baliza, após remate de Rúben Ferreira.

Na classificação, os açorianos seguem no 12.º lugar, com 14 pontos, enquanto os madeirenses estão no 15.º, com 12.