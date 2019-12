Actualidade

A Coreia do Norte anunciou hoje ter realizado um "teste muito importante" no local de lançamento de mísseis de longo alcance, defendendo que terá um efeito fundamental na futura posição estratégica do país.

A Agência Central de Notícias da Coreia avançou que o teste foi realizado no Campo de Lançamento do Satélite Sohae na tarde de sábado.

Os resultados dos testes terão "um efeito importante na mudança da posição estratégica (...), mais uma vez num futuro próximo", sublinhou a agência.