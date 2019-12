Actualidade

As exportações chinesas caíram 1,1% em novembro em relação ao mesmo mês de 2018, refletindo o impacto da guerra comercial com os EUA, de acordo com dados publicados hoje pela Administração Geral das Alfândegas.

Contudo, as importações da China cresceram pela primeira vez desde abril passado (0,3%), em relação ao ano anterior.

O excedente do comércio externo chinês caiu para 38.730 milhões dólares (35 mil milhões de euros)em novembro, contra os 42.911 milhões de dólares (38,8 mil milhões de euros) registados em outubro.