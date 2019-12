Actualidade

Aviões israelitas efetuaram hoje ataques na Faixa de Gaza, horas após o lançamento de três disparos de granadas de morteiro do enclave palestiniano controlado pelo movimento islâmico Hamas.

Os bombardeios israelitas atingiram dois locais pertencentes às brigadas Ezzedine al-Qassam, a ala militar do Hamas no norte de Gaza, com outra ronda de ataques num outro local de al-Qassam, no oeste de Gaza, indicaram as autoridades do Hamas.

Já o exército israelita avançou que aviões e helicópteros atingiram "vários alvos terroristas do Hamas em Gaza", bem como um "posto militar da força naval do Hamas no norte da Faixa de Gaza".