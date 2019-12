Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram e várias continuam desaparecidas devido a inundações causadas pelo transbordar dos rios e pela forte chuva que dura desde sábado no distrito de Bundibugyo, no oeste de Uganda, informaram as autoridades.

"A chuva começou por volta das 05:00 (02:00 de Lisboa) de ontem [sábado] e ouvimos o barulho das pedras a aproximar-se. Alertei todos na casa e rapidamente fugi para um ponto alto", explicou à agência de notícias Efe um habitante.

O líder distrital, Ronald Mutegeki, que participou nos trabalhos de resgate, adiantou à Efe o número de mortos e explicou que deu ordens às autoridades locais para registarem os desaparecidos.