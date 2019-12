Moçambique/Ciclones

A chuva intensa que se abateu sobre a Beira, centro de Moçambique, trouxe para Rabeca Mussece lembranças do pesadelo de um passado recente de destruição, tendo sido obrigada novamente a procurar refúgio num centro de acolhimento após inundações na sua casa.

"Voltei a ser obrigada a deixar as minha casa e fugir para um centro de acomodação devido a chuva, tal como em março. Perdi o pouco que estava a tentar reorganizar", lamenta à Lusa Rabeca Mussece, 33 anos, com o filho ao colo, sentada num dos bancos da Escola Secundária de Matadouro, no bairro da Manga, cidade da Beira.

Tal como Rabeca Mussece, um total de 110 pessoas foram obrigadas a procurara refúgio naquele escola após chuva intensa, de quarta-feira e quinta-feira, na nalguns distritos da província de Sofala, incluindo a cidade da Beira.