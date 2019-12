Actualidade

O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, José Gonçalves, afirmou que a inauguração hoje dos voos da Cabo Verde Airlines (CVA) para Washington marca o arranque "de forma estruturante" do 'hub' aéreo na ilha do Sal.

"Hoje começa de forma estruturante o 'hub' aéreo, porque vamos para além daquilo que tem sido o nosso mercado tradicional, que era Boston e Providence, a Costa Leste, agora vamos para Washington. E este voo marca a partida para o hub aéreo", salientou o ministro, que falava no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, no batismo dos voos da Cabo Verde Airlines para Washington, nos Estados Unidos.

O governante frisou ainda que o país está a iniciar "uma nova etapa", após mais de 30 anos com voos regulares da então companhia aérea pública Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) para os EUA, mais concretamente para Boston.