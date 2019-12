Macau/20 anos

As ruas de Macau encheram-se hoje de pessoas para verem o Desfile Internacional que contou com a participação de cerca de 1.800 artistas de vários cantos do mundo para celebrarem o 20.º aniversário do território.

Música, dança, roupas e trajes alegóricos e típicos, de 80 grupos artísticos, cobriram as ruas estreitas e apertadas do centro de Macau, que contou com a participação de pelo menos oito grupos de matriz portuguesa, um de Angola e dois brasileiros, disse à Lusa a organização.

Ucrânia, Polónia, Itália, Bielorrússia, Quénia, Chile, Rússia, Chipre, Hungria, Nova Zelândia, Mianmar, Tailândia, grupos da China continental e de Hong Kong, assim como dezenas de associações locais de Macau, estiveram representados naquela que foi a nona edição do Desfile Internacional de Macau.