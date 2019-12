Actualidade

O candidato único à liderança da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, defendeu hoje que para o partido crescer tem de "falar para novos públicos e adotar novas causas", estabelecendo como alvo principal a juventude.

O deputado João Cotrim Figueiredo apresentou no final da manhã dos trabalhos da III Convenção Nacional, em Pombal (distrito de Leiria), a moção de estratégia global, intitulada "Juntos a Liberalizar", com a qual se apresenta à presidência como primeiro subscritor, na única candidatura à sucessão de Carlos Guimarães Pinto.

Depois de elencar as prioridades para este mandato de dois anos - sobretudo focadas no primeira sessão legislativa da atual legislatura -, João Cotrim Figueiredo explicou aquela que considera ser a fórmula para o crescimento do partido, estreante no parlamento nesta legislatura.