Actualidade

O presidente do Juntos Pelo Povo, Filipe Sousa, afirmou hoje que "nada mudou" na vida dos madeirenses com a entrada em funções do novo Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, acusando-o de estar apenas a servir a "clientela política".

"As únicas vidas que mudaram para melhor foram as vidas dos que encontraram poiso e pasto neste novo governo", disse Filipe Sousa, reeleito presidente do JPP no III Congresso Nacional do partido, que decorreu este fim de semana em Machico, zona leste da ilha Madeira.

O líder do Juntos Pelo Povo acusou o novo Governo Regional . saído das eleições de 22 de setembro, em que os social-democratas perderam a maioria absoluta - de estar a servir uma "clientela partidária", com uma "catadupa de nomeações políticas" para secretarias regionais, empresas públicas e outros organismos públicos.