O ex-futebolista internacional português Rogério Carvalho 'Pipi', que se evidenciou ao serviço do Benfica nas décadas de 40 e 50 do século passado, morreu hoje, um dia após completar 97 anos, anunciou o clube 'encarnado'.

"Foi com profunda tristeza e pesar que o Sport Lisboa e Benfica e os seus milhões de sócios, adeptos e simpatizantes tomaram conhecimento do muito triste falecimento de um dos maiores símbolos do nosso clube, Rogério Carvalho 'Pipi'", escreveu o clube da Luz no seu sítio oficial na Internet.

Numa nota assinada pelo presidente do clube, Luís Filipe Vieira, é referido que Rogério 'Pipi' é "uma das glórias que ficarão para sempre" na história do clube e "na memória de quem durante as décadas de 1940 e 1950 teve o privilégio de assistir" às suas "exibições de sonho".