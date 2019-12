Venezuela

As autoridades venezuelanas aumentaram os preços para obter ou renovar o passaporte, um documento indispensável para poder viajar ao estrangeiro.

Segundo informação do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros (SAIME), a emissão de um novo passaporte custa 8.364.077,95 bolívares soberanos (179,74 euros), o que equivale a quase 28 meses do salário mínimo integral (com todos os subsídios incluídos), que é de 300 mil bolívares mensais (6,44 euros à taxa de câmbio oficial de hoje).

Por outro lado, os venezuelanos deverão pagar a quantia de 4.158,396 bolívares soberanos (89,36 euros) pela extensão legal do prazo de validade dos passaportes que estão perto de caducar mas que estão em bom estado.