O Sporting impôs-se hoje por 1-0 na receção ao Moreirense, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a apenas um ponto do terceiro lugar, ocupado pelo Famalicão.

O avançado brasileiro Luiz Phellype marcou o único golo do encontro, aos 70 minutos, cinco após ter substituído o espanhol Jesé, o que permitiu à equipa lisboeta voltar a vencer no campeonato, depois da derrota sofrida na ronda anterior, no estádio do Gil Vicente (3-1).

O Sporting consolidou o quarto lugar na I Liga, com 23 pontos, menos um do que o Famalicão, que sofreu no sábado a primeira derrota em casa na prova, por 3-2, imposta pelo Tondela, enquanto o Moreirense ocupa a 12.ª posição, com 14.