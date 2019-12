Actualidade

Um jovem, de 18 anos, sofreu hoje queimaduras graves ao ser eletrocutado quando tocou na catenária de uma linha na estação ferroviária de Penalva, no concelho de Palmela (Setúbal), revelaram a Proteção Civil e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à agência Lusa que o jovem "foi eletrocutado numa catenária numa linha secundária da estação" de caminhos-de-ferro, tendo sido transportado de ambulância para o Hospital de S. José, em Lisboa.

A vítima "ficou com queimaduras consideradas graves e foi levada para o Hospital de S. José, com acompanhamento médico da viatura médica de emergência e reanimação do INEM sediada no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal", acrescentou.