Actualidade

O Presidente da República timorense defendeu hoje "tolerância zero" no combate ao flagelo da corrupção, que é "desastrosa" para o desenvolvimento do país, minando a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado.

"A corrupção paralisa as instituições democráticas, atrasa o desenvolvimento económico e tem o potencial de criar instabilidade governativa e institucional", disse hoje Francisco Guterres Lu-Olo.

"Vamos, por isso, decretar tolerância zero à corrupção. Vamos combater a corrupção, porque a corrupção é uma doença gravíssima que mata qualquer sociedade que aspira pelo desenvolvimento e pela justiça para todos", afirmou.