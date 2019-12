Actualidade

Vários turistas ficaram hoje feridos e outros "estão dados como desaparecidos", na sequência da erupção do vulcão White Island, na Nova Zelândia, anunciou a primeira-ministra neozelandesa.

Cerca de cem turistas encontravam-se junto do vulcão, ou nas imediações, no momento da erupção do vulcão, a nordeste da cidade de Tauranga na Ilha do Norte, uma das duas principais ilhas da Nova Zelândia.

"É uma situação que está a evoluir e, é claro, todos os nossos pensamentos estão com as pessoas envolvidas", disse Jacinda Ardern em Wellington, logo após a erupção que ocorreu às 14:11 (01:11 em Wellington).