Actualidade

O Instituto Internacional de Estudos de Paz de Estocolmo (SIPRI) apontou hoje que as empresas norte-americanas aumentaram o domínio no comércio global de armas em 2018, para 59% do volume total entre as 100 principais empresas do ramo.

De acordo com o estudo do SIPRI, as vendas das empresas norte-americanas totalizaram 222,3 mil milhões de euros, mais 7,2% do que em 2017 e, pela primeira vez desde 2002, os cinco primeiros do "top 100" pertencem aos Estados Unidos: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics.

"As empresas norte-americanas estão a prepara-se para o novo programa de modernização de armas anunciado pelo Presidente [norte-americano, Donald] Trump em 2017. Muitas juntaram-se para produzir a nova geração de sistemas de armas e estão em melhor posição para fazer contratos com Governo", observou o estudo.