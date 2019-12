Actualidade

Aumentou para cinco o número de mortes provocadas pela erupção do vulcão de White Island, Nova Zelândia, uma das mais com visitadas atrações turísticas do país, disse hoje a polícia.

Além dos cinco mortos, "18 pessoas ficaram ferias, sendo que algumas apresentam queimaduras graves", disse o subcomissário da polícia, John Tims.

De acordo com as autoridades, um grupo de pelo menos dez turistas continuam desaparecidos.