O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, anunciou hoje na Praia que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, visita Cabo Verde em 2020, no âmbito da nova visão do relacionamento do país da América do Sul com África.

A posição foi assumida em declarações à Lusa por Ernesto Araújo depois de ter sido recebido pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, no âmbito da visita de algumas horas que está a realizar a Cabo Verde.

"Sem dúvida. O Presidente me disse que quer muito vir no ano que vem a Cabo Verde", afirmou o governante, acrescentando que a data da visita está já a ser concertada com o Governo cabo-verdiano.