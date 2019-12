Actualidade

A unidade de hospitalização domiciliária no Centro Hospitalar Lisboa Norte arranca em janeiro com um conjunto de doentes que vão receber em casa os cuidados que necessitam, sem os riscos associados ao internamento, foi hoje anunciado.

Em declarações à agência Lusa, o diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Luís Pinheiro, afirmou que o "processo de preparação logística" e de divulgação junto dos parceiros desta "nova oferta" está a ser ultimado, esperando que "o arranque efetivo com os primeiros doentes" aconteça no início de janeiro.

"Contamos que o nosso arranque seja até seis doentes e depois, a prazo, passar para 10" e até ao final do ano triplicar esse valor, avançou o diretor do centro que agrega os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa.