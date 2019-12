Actualidade

Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial pioraram no ano passado as suas classificações no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas, publicado hoje na Colômbia, enquanto Cabo Verde e São Tomé e Príncipe tiveram prestações positivas.

O Índice de Desenvolvimento Humano, que integra o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, analisou os progressos de 189 países em matéria de desenvolvimento humano, centrando-se este ano nas desigualdades.

Segundo os dados, Portugal, o único lusófono no grupo de países de desenvolvimento muito alto, manteve-se na posição 40, enquanto o Brasil, considerado de desenvolvimento alto, caiu um lugar, de 78 para 79.