Corrupção

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT), Nuno Barroso, quer que o Governo crie formação especializada para juízes, magistrados e outros profissionais que trabalham na área do combate à corrupção.

"Só com especialização dos juízes, dos magistrados do Ministério Público e de outros profissionais da área [é possível tornar mais ágil o código do processo penal]. O sistema judicial está muito dependente de organizações como a Polícia Judiciária ou a Autoridade Tributária naquilo que é o combate à criminalidade económica e, de forma conexa, o combate à corrupção. Não existe especialização. Mesmo os que no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] trabalham nestas áreas, têm uma formação que consideramos deficiente", disse Nuno Barroso.

O presidente do APIT considerou que tem de ser criada formação "abrangente", a qual, aprofundou o dirigente, "tem de incluir não apenas o sistema judicial, mas todas as entidades que gravitam à volta do sistema judicial".