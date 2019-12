Actualidade

O Ministério da Agricultura anunciou hoje a prorrogação do apoio aos compromissos agroambientais previstos no Programa de Desenvolvimento Regional 2020, que terminava no final de 2019, até ao próximo período de programação dos fundos europeus.

"Dado o elevado impacto nos rendimentos das explorações agrícolas e na adoção de boas práticas ambientais, fatores determinantes para a sustentabilidade do setor, o Ministério da Agricultura do XXII Governo decidiu garantir a existência deste apoio até ao próximo período de programação", refere o gabinete de Maria do Céu Albuquerque em comunicado.

Segundo refere, fica assim "garantida a todos os agricultores atualmente com compromissos de natureza agroambiental a possibilidade de, no Pedido Único de 2020, solicitarem a ajuda correspondente à sua prorrogação para uma medida/operação por beneficiário".