Corrupção

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sugeriu hoje a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, para dirigir o grupo de trabalho que vai definir "uma estratégia nacional, global e integrada de combate à corrupção".

António Ventinhas falava à agência sobre a decisão do Governo de criar um grupo de trabalho na área da justiça para que defina até abril próximo uma estratégia integrada de combate à corrupção, considerando que a ex-Procuradora-Geral da República (PGR) Joana Marques Vidal seria uma escolha acertada para presidir aquele grupo que integra elementos da PGR, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho de Prevenção da Corrupção e académicos.

Quanto à iniciativa do Governo de criar o grupo de trabalho, o presidente do sindicato (SMMP) referiu que é "positivo haver uma estratégia integrada" de combate à corrupção, mas alertou que não basta aprovar um pacote de medidas anticorrupção, sendo necessário "concretizar essas medidas" porque "já se viu muitos anúncios no passado" sobre essa matéria.