Actualidade

O jovem de 18 anos que no domingo sofreu queimaduras graves ao ser eletrocutado quando tocou na catenária de uma linha numa estação ferroviária, em Pamela, encontra-se com prognóstico reservado, disse hoje fonte hospitalar.

De acordo com a fonte do Hospital de S. José, em Lisboa, o jovem tem "queimaduras graves e encontra-se com prognóstico reservado".

A mesma fonte adiantou ainda que o jovem "já foi transferido para a unidade de queimados, onde se encontra em tratamento".