Actualidade

A comissão de peritos da Ordem dos Advogados para os lesados do Banif considera que há 2.330 pedidos de reclamação de créditos com condições para serem elegíveis para uma solução que os compense pelo dinheiro perdido.

Segundo o presidente da comissão de peritos independentes para os lesados do Banif, Alexandre Jardim, estes pedidos elegíveis para um eventual fundo de recuperação de créditos correspondem a 77% do total de pedidos que chegaram à comissão, mas o número pode aumentar e ir até 85% uma vez que há produtos que podem ser aceites consoante as justificações que ainda sejam apresentadas.

Os lesados do Banif que apresentaram reclamações junto da Ordem dos Advogados têm investimentos de 250 milhões de euros, sendo, para já, elegíveis 230 milhões de euros.