Actualidade

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou hoje natural que se apresentem várias moções à convenção do partido e defendeu que o BE é o "partido mais plural da sociedade portuguesa", relativizando críticas de falta de debate interno.

"O Bloco de Esquerda é o partido mais plural da sociedade portuguesa, que tem uma direção nacional em que estão representadas todas as sensibilidades, onde tudo é debatido. Orgulho-me que assim seja e é também um partido em que há sempre várias moções candidatas a todas as convenções", respondeu Catarina Martins.

Largas dezenas de elementos do Bloco de Esquerda (BE) estiveram no domingo reunidos, no encontro nacional Convergência, para preparar uma moção para apresentar na próxima convenção do partido, em 2020, mas rejeitam estar a criar uma nova tendência ou a preparar uma cisão.