Actualidade

Portugal é o país da União Europeia com uma maior proporção de empresários (65%) a considerar que a única forma de ter sucesso nos negócios é tendo ligações políticas, revela um inquérito hoje divulgado pela Comissão Europeia.

O "Eurobarómetro" sobre a atitude das empresas relativamente à corrupção, publicado por ocasião do Dia Internacional Contra a Corrupção, que hoje se assinala, revela também que os empresários portugueses são os europeus que mais concordam que as ligações muito próximas entre negócios e política no país levam à corrupção (93%) e onde mais inquiridos (92%, a par da Grécia) defendem que o favoritismo e a corrupção prejudicam a concorrência empresarial.

Num inquérito levado a cabo junto de empresas dos mais diversos setores, nos 28 Estados-membros, com mais de um trabalhador - sendo os inquiridos necessariamente alguém com poder de decisão -, Portugal foi o país onde se registou uma proporção mais elevada de inquiridos que consideram que "a única forma" de ter sucesso nos negócios é tendo algum tipo de ligações políticas, com 31% a responderem que "concordam em absoluto" com essa ideia e 34% a dizerem que tendem a concordar.