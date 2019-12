Actualidade

Todas as pessoas em internamento hospitalar, incluindo os centros de reabilitação, devem ser sujeitas a uma avaliação do risco de queda, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde hoje divulgada.

A norma "Prevenção e intervenção na queda do adulto em cuidados hospitalares", publicada no 'site' da DGS, é dirigida aos profissionais de saúde e unidade prestadoras de cuidados do sistema de saúde.

O documento define quando e como deve ser realizada "a avaliação do risco de queda a todas as pessoas em internamento hospitalar, incluindo os centros de reabilitação, integrada em registo eletrónico dos sistemas de informação", e as "precauções básicas" que as unidades de saúde devem adotar.