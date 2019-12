Actualidade

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) realiza na quarta-feira a audiência de julgamento do recurso do cidadão marroquino condenado a 12 anos de prisão, por recrutar em Portugal operacionais para o grupo radical Estado Islâmico (EI).

Em 09 de julho, o Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou o arguido, em cúmulo jurídico, à pena única de 12 anos de prisão, por sete dos oito crimes pelos quais estava acusado, e absolveu-o de adesão a organização terrorista internacional.

Lopes Guerreiro, advogado de Abdesselam Tazi, interpôs recurso do acórdão do tribunal de primeira instância, requerendo que o mesmo fosse julgado em audiência de julgamento, em vez de ser em conferência de juízes desembargadores, que está marcada para as 11:00 no TRL, segundo um despacho judicial, a que a agência Lusa teve hoje acesso.