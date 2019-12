Actualidade

A Autoridade da Concorrência avaliou a fidelização nas telecomunicações e concluiu existirem barreiras concorrenciais que exigem uma mudança das regras, propondo oito alterações, entre as quais a mudança de morada ser justificação para cancelar sem penalização o contrato.

Na sua análise, que foi hoje publicada na página de internet, abrindo o período de consulta pública do documento, aquela autoridade defende uma alteração da lei para tornar a subsidiação de novos equipamentos e a instalação de novos serviços nas "únicas exceções" à proibição da refidelização, e a eliminação da exceção à obrigatoriedade de facultar informação aos consumidores nos contratos celebrados à distância.

Das recomendações constam ainda transpor medidas do Código Europeu para aumentar a mobilidade e a facilidade de acesso à informação, obrigar todos os mecanismos para a contratação de serviços a permitirem o cancelamento em iguais condições de simplicidade e despesa para o consumidor, avaliar a duração do contrato para a amortização dos investimentos do operador, definir regras que aumentem a transparência na publicitação e divulgação dos encargos, e estudar a transferência automática de serviços.