A agência de notação financeira Moody's reviu hoje a Perspetiva de Evolução dos bancos africanos, de Estável para Negativa, com Angola a ter o maior rácio de crédito malparado e com possíveis revelações negativas da análise aos ativos.

"Um elevado nível de ativos de risco vai persistir, com os empréstimos problemáticos a chegarem aos 23,8% no final de 2018", escrevem os analistas da Moody's num relatório sobre a perspetiva de evolução dos bancos africanos, no qual revê o 'outlook' para Negativo.

"A revisão da qualidade dos ativos de 12 bancos pode revelar mais fraquezas nos ativos dos bancos", alertam os analistas no relatório enviado aos clientes, e a que a Lusa teve acesso.