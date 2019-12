Actualidade

Os peritos da Ordem dos Advogados que analisaram as reclamações de lesados do BES e do Banif disseram hoje aos jornalistas que encontraram indícios de práticas ilícitas na venda de produtos financeiros por aqueles bancos.

Segundo o presidente da comissão de peritos independentes para os lesados do Banif, Alexandre Jardim, os produtos elegíveis para uma solução de compensação "dizem respeito a práticas identificadas como não estando conformes como direitos e deverdes de intermediação financeira".

Questionado sobre se estavam em causa práticas ilícitas, o responsável disse que foram identificados "indícios".