Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, garantiu hoje que a construção da Barragem do Pisão, no Crato, distrito de Portalegre, "vai ser uma realidade", sublinhando que já existe financiamento para desenvolver os trabalhos preparatórios.

"Que não haja qualquer equívoco. Foi garantido pelo senhor primeiro-ministro, eu apenas sublinho o que o senhor primeiro-ministro garantiu, que a Barragem do Pisão iria ser uma realidade e estamos a trabalhar nisso", disse.

A governante, que falava aos jornalistas em Campo Maior, no distrito de Portalegre, à margem da apresentação do projeto do Centro de Inteligência Competitiva, iniciativa que vai contar com um investimento superior a 991 mil euros, adiantou que já existe financiamento para desenvolver os trabalhos preparatórios para a construção da albufeira.