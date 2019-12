Actualidade

A Câmara de Évora devolveu dois milhões de euros do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) cobrado a fundos imobiliários, o que representou "um murro no estômago", afirmou hoje o presidente do município.

"Levámos um murro no estômago terrível que foi a retirada de dois milhões de euros do IMT", lamentou o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, eleito pela CDU, em declarações à agência Lusa.

O autarca alentejano referiu que a devolução foi feita ao longo deste ano e que resultou de "um erro na legislação que saiu da Assembleia da República", admitindo ter muitas dúvidas sobre a sua origem.